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Бразилия и Британия намерены сотрудничать по вакцине от коронавируса 

RT на русском 40 минут назад
Бразилия и Британия сотрудничают по вакцине от COVID-19
Фото: ТАСС
Минздрав Бразилии договорился с британской стороной о сотрудничестве по вопросу создания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщил первый замглавы ведомства Эдсиу Франку на пресс-конференции.
По его словам, министерство договорилось о совместном исследовании и локализации в стране производства вакцины, разработку которой ведут ученые британского Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca («Астразенека»).
«Соглашение предполагает закупку вакцины и передачу технологии (её производства)», — цитирует его ТАСС.
По его словам, на первом этапе бразильские власти закупят 30,4 млн доз препарата ChAdOx1. Если вакцина продемонстрирует безопасность и эффективность и будет зарегистрирована в Бразилии, то будут произведены ещё 70 млн доз.
В ведомстве уточнили, что первыми планируется привить людей из группы риска.
Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.
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В мире , Наука и техника , МГУ , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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