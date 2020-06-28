Бразилия и Британия сотрудничают по вакцине от COVID-19

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Минздрав Бразилии договорился с британской стороной о сотрудничестве по вопросу создания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил первый замглавы ведомства Эдсиу Франку на пресс-конференции.

По его словам, министерство договорилось о совместном исследовании и локализации в стране производства вакцины, разработку которой ведут ученые британского Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca («Астразенека»).

«Соглашение предполагает закупку вакцины и передачу технологии (её производства)», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на первом этапе бразильские власти закупят 30,4 млн доз препарата ChAdOx1. Если вакцина продемонстрирует безопасность и эффективность и будет зарегистрирована в Бразилии, то будут произведены ещё 70 млн доз.

В ведомстве уточнили, что первыми планируется привить людей из группы риска.