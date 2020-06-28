Принц Чарльз «предвидел проблемы» от Меган Маркл 

Принц Чарльз ожидал неприятностей с Меган Маркл, как только она появилась в королевской семье, потому что «для сильной женщины-королевы» есть только одно место во дворце, утверждает королевский писатель Найджел Которн.

По словам автора книги «Принц Эндрю: конец монархии и Эпштейна», Чарльзу нравилось упрямство Меган, но он беспокоился о ней, так как в семействе «есть место только для одной королевы», пишет Daily Mail.

Кроме того, королевская власть была обеспокоена растущей популярностью Сассексов и стремилась сохранить монархию «небольшой по размеру». По словам Которна, принц Уэльский был обеспокоен появлением своенравной Меган Маркл

«В интересах семьи монаршему семейству стоит быть небольшим и единым институтом, а не созвездием светил на разных орбитах», — добавил писатель мнение принца Чарльза.

Инсайдеры дворца сообщили, что между Чарльзом и Меган сложились теплые отношения после того, как он повел ее к алтарю в 2018 году, причем эти двое разделяли общие интересы к искусству, культуре и истории.

Принц Чарльз является поклонником Меган Маркл, и источник сообщил The Mail On Sunday ранее, что он дал герцогине Сассекской странное прозвище «Вольфрам», потому, что она «жесткая и несгибаемая», как и очень прочный металл.

«Принц Чарльз восхищается Меган за ее силу и стойкость, которыми она делится с Гарри. Он нуждается в близком человеке вольфрамового типа, поскольку может быть немного мягкотелым», — пояснил тогда инсайдер, близкий к королевскому семейству.

О прозвищах Меган рассказал и британский писатель Том Куинн — автор книги «Кенсингтонский дворец: Интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл». Он поговорил с теми, кто работал на королевскую семью на протяжении многих лет и узнал, что нелестные прозвища якобы исходили от персонала, а не от британских таблоидов.

«Прозвища, они неизбежны. Британская пресса, как известно, очень хорошо умеет брать кого-то в оборот и кричать, какой он замечательный. А потом, когда эта история иссякнет, им понадобится что-то еще. И тогда они приходят к противоположному выводу. Они сбрасывают этого человека с пьедестала. Эти прозвища были подхвачены прессой и использованы против Меган. Они действительно пришли из дворца», — заявил Куин в интервью Fox News.

Куинн поделился, что некоторые сотрудники дворца считали бывшую голливудскую актрису «слишком требовательной» для новичка в королевской семье. Он могла звонить им посреди ночи и отправлять электронные письма уже в 5 утра. Некоторые не привыкли к королевской особе, которая, казалось, не могла вести себя иначе, и даже описывали как ее как «колючую и злую особу».