Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Байден заявил, что Трамп предал военных США 

Газета.Ru и ещё 10 12 минут назад
«Трамп предал военных США»
Фото: РИА Новости
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае если статья в газете The New York Times о контактах российской разведки с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России)* является правдивой, то президент США Дональд Трамп предал американских военных. Об этом сообщает телеканал PBS.
«Если эта статья в газете правдива и Трамп многие месяцы знал об этой информации<…>это за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные», — сказал Байден.
До этого издание The New York Times опубликовало материал, в котором указывалось, что Россия побуждала талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Однако позднее радикальное движение «Талибан» опровергло информацию о том, что организации якобы поступали средства от российской военной разведки на совершение таких атак. Белый дом также сообщил, что американская разведка не докладывала Трампу об этом, а сама публикация является не точной.
Видео дня. На Собчак напали в монастыре
Газета.Ru: последние новости
Саакашвили заявил, что украинское государство перестало существовать Саакашвили заявил, что украинское государство перестало существовать Депутат назвал популизмом слова Зеленского Депутат назвал популизмом слова Зеленского Россия не попала в список стран, из которых разрешен въезд в ЕС Россия не попала в список стран, из которых разрешен въезд в ЕС
Комментарии 5
В мире , Армия , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Талибан , New York Times , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
02:22
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
02:32
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Происшествия
Появилось видео парада медиков в Уфе
02:55
Появилось видео парада медиков в Уфе
Общество
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение