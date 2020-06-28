«Трамп предал военных США»

«Если эта статья в газете правдива и Трамп многие месяцы знал об этой информации<…>это за гранью разумного, это предательство самой священной службы, которую несут наши военные», — сказал Байден.

До этого издание The New York Times опубликовало материал, в котором указывалось, что Россия побуждала талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Однако позднее радикальное движение «Талибан» опровергло информацию о том, что организации якобы поступали средства от российской военной разведки на совершение таких атак. Белый дом также сообщил, что американская разведка не докладывала Трампу об этом, а сама публикация является не точной.