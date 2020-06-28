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Инициативу Алиева о спецсессии ООН по COVID-19 поддержали почти 130 стран 

News.ru и ещё 2 38 минут назад
Предложение провести специальную сессию Генассамблеи ООН в формате видеоконференции для того, чтобы усилить солидарность в борьбе с коронавирусом, которое выдвинул президент Азербайджана Ильхам Алиев, поддержали около 130 членов всемирной организации, что достаточно для проведения мероприятия. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
Азербайджанский президент Ильхам Алиев во время выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией как образец глобальной солидарности выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, — приводит его слова ТАСС.
Гаджиев отметил, что предложение единогласно согласовали в Нью-Йорке между 120 странами — членами Движения неприсоединения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всем странам-членам определиться со своим отношением к предложению в течение 30 дней, до 27 июня. Чтобы сессия состоялась, её должны поддержать не менее 97 стран-членов организации. В итоге, по информации Баку, до истечения срока, примерно 130 стран сообщили в офис генерального секретаря о своей поддержке инициативы Алиева.
"Убеждены, что специальная сессия создаст условия для полной мобилизации международного сообщества в борьбе с пандемией и внесет положительный вклад в поиск глобального ответа на эту глобальную угрозу. Продолжение пандемии COVID-19 еще раз демонстрирует, что есть большая потребность в срочном и безотлагательном собрании глав государств и правительств мира в рамках специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, именуемой всемирным парламентом, для обсуждения путей выхода из охватившей мир беды COVID-19 и поиска решений", — сказал Гаджиев.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.
Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ назвала число заражённых коронавирусом за прошедшие сутки.
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Комментарии 17
В мире , Видео , Ильхам Алиев , Антониу Гутерриш , Генассамблея ООН , ООН , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Азербайджан
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