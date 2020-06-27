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Мэр приграничного с Россией Конотопа сжег флаг РФ перед посольством в Киеве 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Мэр сжег флаг РФ перед посольством в Киеве
Фото: РИА Новости
Мэр украинского города Конотоп, расположенного в Сумской области на границе с Россией, Артем Семенихин сжег флаг России перед российским дипломатическим представительством в Киеве. Соответствующее видео чиновник обнародовал в Facebook.
"Нахожусь под посольством "страны-оккупанта". Я сейчас делаю ответ Толику Шарию (украинский блогер, проживающий в Нидерландах — прим. ТАСС), который недавно выпустил про меня видеоролик, где как-будто разоблачает меня в чем-то. Я посмотрел это ролик и понял, что наибольший мой грех в том, что я в свое время сжег российский флаг, когда был в АТО (силовая операция в Донбассе — прим. ТАСС)", — пояснил Семенихин свои действия на видео.
После этого под звуки гимна Украины мэр Конотопа сжег российский флаг. На записи видно, что Семенихин устроил акцию, находясь через дорогу от посольства России. Кроме этого, он в комментарии к размещенному видео написал угрозы в сторону президента России.
В посольстве РФ в Киеве на просьбу корреспондента ТАСС ситуацию не прокомментировали.
Семенихин известен своими антироссийскими взглядами. 5 января мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что посоветовался с конотопским коллегой, и вдвоем они приняли решение установить в 70 км от границы с Россией памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере.
Блогер Анатолий Шарий с 2014 года критикует политику, проводимую украинской властью. В 2019 году он пытался привести партию своего имени в парламент Украины, однако ЦИК отказала ему в регистрации, так как он не жил постоянно последние пять лет на Украине, что является обязательным условием по закону. Шарий проживает в Нидерландах, где получил статус политического беженца. В 2019 году голландский Минюст отказал украинской Генпрокуратуре выдать Шария, когда он находился в розыске на родине по двум уголовным делам. В апреле нынешнего года его исключили из списка разыскиваемых лиц на Украине.
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Комментарии 68
В мире , Украина , Степан Бандера , Минюст РФ , Центризбирком России , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев , Конотоп
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