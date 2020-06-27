Мэр сжег флаг РФ перед посольством в Киеве

Мэр украинского города Конотоп , расположенного в Сумской области на границе с Россией , Артем Семенихин сжег флаг России перед российским дипломатическим представительством в Киеве . Соответствующее видео чиновник обнародовал в Facebook

"Нахожусь под посольством "страны-оккупанта". Я сейчас делаю ответ Толику Шарию (украинский блогер, проживающий в Нидерландах — прим. ТАСС), который недавно выпустил про меня видеоролик, где как-будто разоблачает меня в чем-то. Я посмотрел это ролик и понял, что наибольший мой грех в том, что я в свое время сжег российский флаг, когда был в АТО (силовая операция в Донбассе — прим. ТАСС)", — пояснил Семенихин свои действия на видео.

После этого под звуки гимна Украины мэр Конотопа сжег российский флаг. На записи видно, что Семенихин устроил акцию, находясь через дорогу от посольства России. Кроме этого, он в комментарии к размещенному видео написал угрозы в сторону президента России.

В посольстве РФ в Киеве на просьбу корреспондента ТАСС ситуацию не прокомментировали.

Семенихин известен своими антироссийскими взглядами. 5 января мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что посоветовался с конотопским коллегой, и вдвоем они приняли решение установить в 70 км от границы с Россией памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере