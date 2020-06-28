В Букингемском дворце обнаружили секретные комнаты, сообщает The Sun.

По данным источников, в 1844 году королева Виктория и принц Альберт открыли часовню, которая действовала до 1940 года. Она была разрушена в результате налета немецкой авиации. После этого часовня была перенесена в юго-восточную часть дворца.

Кроме того, в Букингемском дворце есть кабинет личного королевского врача Тимоти Эванс. Отмечается, что медик всегда находится на рабочем месте, при этом его услугами могут воспользоваться только члены династии и обслуживающий персонал.

Ранее Елизавета II провела виртуальный тур по Букингемскому дворцу. Королева показала Белую гостиную с огромной люстрой с золотыми подсвечниками, Тронный зал с высокими потолками, несколькими люстрами и двумя красными стульями из резного и позолоченного букового дерева. Подписчики смогли увидеть троны 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа.

Букингемский дворец был построен в 1703 году. В нем 775 комнат, 52 спальни и 78 ванных комнат. Дворцом официально управляют 188 членов британской королевской семьи. Летом дворец посещают около 50 тысяч гостей, которые принимают участие в приемах в королевском саду, где есть озеро и водопады.