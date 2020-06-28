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В Букингемском дворце обнаружили секретные комнаты 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В Букингемском дворце обнаружили секретные комнаты
Фото: Kevin Coombs / Reuters
В Букингемском дворце обнаружили секретные комнаты, сообщает The Sun.
По данным источников, в 1844 году королева Виктория и принц Альберт открыли часовню, которая действовала до 1940 года. Она была разрушена в результате налета немецкой авиации. После этого часовня была перенесена в юго-восточную часть дворца.
Кроме того, в Букингемском дворце есть кабинет личного королевского врача Тимоти Эванс. Отмечается, что медик всегда находится на рабочем месте, при этом его услугами могут воспользоваться только члены династии и обслуживающий персонал.
Ранее Елизавета II провела виртуальный тур по Букингемскому дворцу. Королева показала Белую гостиную с огромной люстрой с золотыми подсвечниками, Тронный зал с высокими потолками, несколькими люстрами и двумя красными стульями из резного и позолоченного букового дерева. Подписчики смогли увидеть троны 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа.
Букингемский дворец был построен в 1703 году. В нем 775 комнат, 52 спальни и 78 ванных комнат. Дворцом официально управляют 188 членов британской королевской семьи. Летом дворец посещают около 50 тысяч гостей, которые принимают участие в приемах в королевском саду, где есть озеро и водопады.
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В мире , Елизавета II
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