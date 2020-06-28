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Новым премьером Ирландии станет Михол Мартин 

News.ru и ещё 3 58 минут назад
Новым премьером Ирландии станет Михол Мартин
Фото: pixabay.com/ru/users/richardmc-183438
Ирландский парламент избрал нового премьер-министра. Им станет представитель либеральной партии «Фианна фойл» Михол Мартин.
"Избрание премьер-министром Республики Ирландия — это величайшая честь. Я ощущаю большой груз ответственности и обязуюсь работать день и ночь со своими коллегами в правительстве, чтобы реализовать огромный потенциал нашей нации", — цитирует его Reuters.
За Мартина проголосовали 93 члена парламента, а 63 — высказались против него. Однако спустя 2,5 года его сменит на этом посту Лео Варадкар. Такое решение было прописано в рамках межпартийного соглашения.
Как ранее информировал NEWS.ru, две крупнейшие партии Ирландии, получившие почти одинаковое количество мест на парламентских выборах, договорились с «зелёными» о ротации на посту главы правительства.
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В мире , Лео Варадкар , Reuters , Ирландия
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