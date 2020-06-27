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Лукашенко призвал сберечь суверенитет и не думать о Востоке и Западе 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Лукашенко призвал не думать о Востоке и Западе
Фото: РИА Новости
Суверенитет — это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время бала выпускников высших учебных заведений, передает БЕЛТА.
Он пожелал молодежи сберечь Белоруссию и оставаться на своей земле. «Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы», — сказал он, призвав выпускников сохранять традиции.
Лукашенко при этом направил письменное поздравление с Днем молодежи, в котором он порассуждал о юности: «Время первой влюбленности, обретения настоящих друзей, выбора профессии и жизненных приоритетов. Вы родились и выросли в независимой Белоруссии, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений».
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. 25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.
На фоне предвыборной гонки белорусские правоохранители задержали двух соперников Лукашенко — бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского. Уголовные дела возбуждены и против нескольких оппозиционных блогеров. В Минске и других городах республики проходят акции протеста.
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Комментарии 2
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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