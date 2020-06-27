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ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
Новый указ приостанавливает с 28 июня действие пунктов указа "О введении режима повышенной готовности", касающихся пропуска через границу на территорию Украины и пропуска из Украины в ДНР.
Ранее ДНР открыла границы с Украиной, Россией и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР).
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В мире , Украина , Денис Пушилин
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