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Озвучен пугающий прогноз по COVID-19 

Майк Габриелян и ещё 8 22 минуты назад
Озвучен пугающий прогноз по COVID-19
Фото: Reuters
Иранские медики высчитали, что пандемия коронавируса может продлиться еще два-три года. Так считает представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари. Её цитирует РИА Новости.
«Если учесть опыт предыдущих пандемий, то, вероятно, мир будет охвачен новоявленной пандемией COVID-19 еще два-три года», — сказала врач.
В Иране с момента пандемии умерло около 10 тысяч пациентов с выявленной инфекцией. В начале лета в стране открылись мечети и рестораны. После этого начался значительный прирост пациентов: в сутки умирало более 100 человек.
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Между тем, университет Джонса Хопкинса, сообщил, что на 28 июня более 10 млн человек переболели COVID-19 во всем мире.
Скончалось около полумиллиона, выздоровели более 5 миллионов пациентов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Белоруссии количество случаев COVID-19 за сутки выросло на 380.
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В мире , Ситуация в мире , Число заразившихся , Минздрав РФ , РИА Новости , Иран
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