Озвучен пугающий прогноз по COVID-19 

Иранские медики высчитали, что пандемия коронавируса может продлиться еще два-три года. Так считает представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари. Её цитирует РИА Новости.

«Если учесть опыт предыдущих пандемий, то, вероятно, мир будет охвачен новоявленной пандемией COVID-19 еще два-три года», — сказала врач.

В Иране с момента пандемии умерло около 10 тысяч пациентов с выявленной инфекцией. В начале лета в стране открылись мечети и рестораны. После этого начался значительный прирост пациентов: в сутки умирало более 100 человек.

Между тем, университет Джонса Хопкинса, сообщил, что на 28 июня более 10 млн человек переболели COVID-19 во всем мире.

Скончалось около полумиллиона, выздоровели более 5 миллионов пациентов.