Озвучен пугающий прогноз по COVID-19

Пандемия коронавируса может продлиться еще два-три года, сообщила представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари.

"Если учесть опыт предыдущих пандемий, то, вероятно, мир будет охвачен новоявленной пандемией COVID-19 еще два-три года", — сказала она в комментарии РИА Новости.

В воскресенье университет Джонса Хопкинса, аккумулирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило десять миллионов, скончались более 499 тысяч человек, число выздоровевших за все время приближается к 5,1 миллиона.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.