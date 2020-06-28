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Иранские медики считают, что пандемия COVID-19 может продлиться три года 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Озвучен пугающий прогноз по COVID-19
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса может продлиться еще два-три года, сообщила представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари.
"Если учесть опыт предыдущих пандемий, то, вероятно, мир будет охвачен новоявленной пандемией COVID-19 еще два-три года", — сказала она в комментарии РИА Новости.
В воскресенье университет Джонса Хопкинса, аккумулирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило десять миллионов, скончались более 499 тысяч человек, число выздоровевших за все время приближается к 5,1 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , Число заразившихся , Минздрав РФ , РИА Новости , Иран
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