«Мы верим безумно»: Зеленский пообещал вернуть Крым

Крым вернется в состав Украины , и над полуостровом поднимут крымско-татарский флаг, пообещал украинский президент Владимир Зеленский . Такое заявление он сделал в День крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня. Днем ранее Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть в страну Крым и людей и поднять над полуостровом крымско-татарский флаг.

«Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», — сказал он во время поездки в Херсон, где президент осмотрел находящийся на реконструкции местный аэропорт.

Местный активист подарил главе государства крымско-татарский флаг, и Зеленский пообещал поднять его в Крыму после того, как полуостров вернется в состав Украины. «Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме», — подчеркнул украинский лидер.

На сайте президента уточнили, что флаг Зеленскому преподнес Эдем Бекиров, которого задержали при пересечении административной границы с Крымом осенью 2018 года. Бекирову предъявили обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов. Осенью прошлого года он вернулся на Украину в рамках обмена с Россией

На Украине 26 июня отмечается День крымско-татарского флага. Флаг представляет собой полотнище голубого цвета с желтой эмблемой (тамга) в верхнем левом углу. Его утвердили в 1917 году, а праздник начали отмечать в 2010 году.

Офис президента Украины в своем Telegram поздравил крымских татар с Днем национального флага. Как отметили в сообщении, Зеленский «неоднократно отмечал, что возвращение Крыма должно стать нашей национальной идеей».

В этот день бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» (организация запрещена в России) заявил, что у Киева появился «уникальный шанс» вернуть Крым. Политик выразил мнение, что из-за падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России международная солидарность может укрепиться и это «заставит» Москву «уйти из Крыма». Он объяснил такое предположение тем, что Россия не сможет финансировать регион.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. По официальным данным голосования, за присоединение к РФ проголосовали 96% крымских избирателей. Киев до сих пор отказывается признавать итоги референдума и называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. Украинскую позицию в этом вопросе разделяют многие западные страны. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что для Москвы вопрос о территориальной принадлежности полуострова закрыт.

Украина регулярно выражает возмущение действиями России в Крыму. В частности, 25 июня Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов на полуострове, которые состоялись 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с торжествами в регионе украинская сторона обвинила Россию в курсе на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях» и «проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности».

Киев потребовал от Москвы немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявил, что нота протеста будет отправлена обратно, когда Москва получит ее оригинал. Захарова подчеркнула, что вопросы проведения любых мероприятий на территории Крыма решают только российские власти.

«Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Вопрос государственной принадлежности Крыма был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума в 2014 году и обсуждению не подлежит», — отметила она.

Владимир Зеленский в середине июня заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — приводит слова президента «Украинская правда».

Глава государства выразил уверенность, что без возвращения Крыма в состав Украины будущие поколения украинцев и россиян не смогут «нормально, откровенно, по-дружески общаться». Он не знает, сколько лет потребуется для нормализации отношений между двумя странами. Вместе с тем он выразил уверенность, что Крым все же вернется в Украину.