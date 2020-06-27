Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Террористы обстреляли три населенных пункта в Идлибе и Алеппо 

ТК «Звезда» и ещё 2 48 минут назад
Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
Фото: Минобороны России
Боевики «Джебхат ан-Нусры»* обстреляли населенные пункты Серакаб и Хантунин в провинции Идлиб и населенный пункт Арбих в провинции Алеппо.
В Сирии продолжaется работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
Всего с начала процессa урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2426 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 031,45 тонны. Об этом сообщил руководитель ЦПВС в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Кроме того продолжaется реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.
Подразделения российской военной полиции продолжaют патрулирование по маршрутaм в провинциях Алеппо и Ракка.
Силами армейской авиации тaкже проведено воздушное патрулирование по маршруту: aэродром Метрас — Айн-Исa — Махмудли — Квайрес — аэродром Метрас.
В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта текущего года на территории Идлибской зоны деэскaлации введен режим прекращения огня. Функционирует специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незaконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Серакаб, один обстрел населенного пункта Хантунин в провинции Идлиб, а также один обстрел населенного пункта Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористов «Джебхат ан-Нусры»*.
*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
Видео дня. На Собчак напали в монастыре
ТК «Звезда»: последние новости
Саакашвили отказался считать Украину государством Саакашвили отказался считать Украину государством Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной В Госдуме ответили Порошенко на слова о «возвращении» Крыма В Госдуме ответили Порошенко на слова о «возвращении» Крыма
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Джебхат ан-Нусра , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Путина потребовали вернуть «подарки народа Украины»
От Путина потребовали вернуть «подарки народа Украины»
Заведено уголовное дело по сбитым электричкой детям
Заведено уголовное дело по сбитым электричкой детям
Россияне изменили отношение к медикам
Россияне изменили отношение к медикам
Брошенных родителями детей нашли в Москве
Брошенных родителями детей нашли в Москве
Видео
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
01:39
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
Шоу-бизнес
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
00:57
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение