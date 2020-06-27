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Актер отказался озвучивать персонажа из «Гриффинов» из-за цвета кожи 

Lenta.ru 17 минут назад
Актер Майк Генри, который был голосом Кливленда Брауна из «Гриффинов», отказался от озвучки этого персонажа. Причиной решения стало то, что сам актер белый, а персонаж — черный. Об этом сообщает Associated Press.
По сценарию, Браун — друг и сосед главного героя, Питера Гриффина. Генри озвучивал его с 1999 года. Браун даже стал главным героем мультсериала «Шоу Гриффинов». Однако в 2013 году после четырех лет эфира его закрыли из-за низких рейтингов.
Еще до волнений в США от озвучки роли «небелого» персонажа в «Симпсонах» отказался актер Хэнк Азария. В сериале он был голосом индуса Апу. Издание Variety писало, что такое решение может быть связано с высмеиванием происхождения персонажа и его ярко выраженного акцента.
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