Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России

"Есть все основания продолжать конструктивный диалог с Россией В таких странах, как Сирия и Ливия, находящихся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико, поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству", — сказала канцлер.

Она также отметила важность диалога с Россией по спектру острых международных проблем, подчеркнув при этом, что "методом поведения России" по прежнему остается политическая дестабилизация.