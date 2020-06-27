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Меркель считает, что конструктивный диалог с РФ должен быть продолжен 

Газета.Ru и ещё 2 23 минуты назад
Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские страны должны продолжить конструктивный диалог с Москвой, поскольку Россия обладает большим стратегическим влиянием, передает "Интерфакс".
"Есть все основания продолжать конструктивный диалог с Россией В таких странах, как Сирия и Ливия, находящихся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико, поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству", — сказала канцлер.
Она также отметила важность диалога с Россией по спектру острых международных проблем, подчеркнув при этом, что "методом поведения России" по прежнему остается политическая дестабилизация.
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В мире , Европа , Политика , Ангела Меркель , Интерфакс , Германия , Москва
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