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«Есть хорошие причины, чтобы продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких государствах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно», — сказала Меркель.

По её словам, она продолжит стремиться к сотрудничеству с Москвой.

Канцлер также выступила с утверждением, что «гибридная война и методы дестабилизации являются моделью поведения России».

В России заявления о «дестабилизирующей деятельности» последовательно опровергают.