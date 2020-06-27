Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин должен продолжить конструктивный диалог с Москвой, поскольку Россия обладает огромным стратегическим влиянием. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть хорошие причины, чтобы продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких государствах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно», — сказала Меркель.
По её словам, она продолжит стремиться к сотрудничеству с Москвой.
Канцлер также выступила с утверждением, что «гибридная война и методы дестабилизации являются моделью поведения России».
В России заявления о «дестабилизирующей деятельности» последовательно опровергают.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Меркель оценила «военную угрозу» со стороны России.