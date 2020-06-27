Американские СМИ утверждают, что Россия , по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане

По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».

Оно якобы предлагало боевикам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан» , деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане», пишет New York Times со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что к таким выводам американская разведка пришла после допросов террористов и преступников в Афганистане, пишет «Коммерсант».

Речь идет о событиях 2019 года. В 2019 году в Афганистане погибли 20 американских военных. Кто из них, по мнению американской стороны, был убит ради вознаграждения, неизвестно, заявили источники.

Как утверждает NYT, Белый дом уже несколько месяцев рассматривает варианты официального «ответа» Москве. При этом источники не пояснили, почему власти США до сих пор медлят с реакцией на приписываемые России действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно об обвинениях со стороны США.

«Если кто-то их предъявит, мы ответим», — сказал Песков.

Напомним также, в конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с талибами, пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана. Однако уже в конце мая Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет «тогда, когда понадобится».