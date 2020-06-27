Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США заявили об оплате Россией убийств американских военных 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 4 часа назад
Американские СМИ утверждают, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане.
По версии американцев, вознаграждение предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад».
Оно якобы предлагало боевикам, связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане», пишет New York Times со ссылкой на источники.
Издание сообщает, что к таким выводам американская разведка пришла после допросов террористов и преступников в Афганистане, пишет «Коммерсант».
Речь идет о событиях 2019 года. В 2019 году в Афганистане погибли 20 американских военных. Кто из них, по мнению американской стороны, был убит ради вознаграждения, неизвестно, заявили источники.
Как утверждает NYT, Белый дом уже несколько месяцев рассматривает варианты официального «ответа» Москве. При этом источники не пояснили, почему власти США до сих пор медлят с реакцией на приписываемые России действия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно об обвинениях со стороны США.
«Если кто-то их предъявит, мы ответим», — сказал Песков.
Напомним также, в конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с талибами, пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана. Однако уже в конце мая Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет «тогда, когда понадобится».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЕС не стал открывать границы с Россией с 1 июля ЕС не стал открывать границы с Россией с 1 июля Цвет кожи актеров стал важен для озвучивания «Гриффинов» и «Симпсонов» Цвет кожи актеров стал важен для озвучивания «Гриффинов» и «Симпсонов» Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия» Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Комментарии 141
В мире , Армия , Видео , Убийство , Человек года , Дмитрий Песков , Талибан , New York Times , Афганистан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чиновники объяснились за пациента в памперсе у гаражей
Чиновники объяснились за пациента в памперсе у гаражей
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Видео
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
01:06
Нападение солдата на машину ФСО попало на видео
Армия
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
00:40
Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца
Наука
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение