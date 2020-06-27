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Разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане 

News.ru и ещё 1 27 минут назад
Сотрудники разведки США заявили о том, что российские спецслужбы предлагали боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство американских солдат.
К такому выводу разведчики пришли, проанализировав 20 убийств в 2019 году. Данную информацию передали американскому лидеру Дональду Трампу и представителям Совета национальной безопасности Белого дома. Власти обсудили ряд возможных вариантов по противостоянию таким мерам. В частности, обсуждались ноты протеста и санкционное давление.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения.
Если кто-то докажет это, то мы ответим, — цитирует его The New York Times.
29 февраля лидеры «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий.
Как писал NEWS.ru, афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.
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В мире , Армия , Видео , Ашраф Ахмадзай , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Пентагон , Талибан , New York Times , Афганистан , США
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