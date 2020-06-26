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Зеленский заявил о своей «безумной вере» в возвращение Крыма 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
«Киев вернет и Крым, и людей»
Фото: РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о своей «безумной вери» в то, что Крым будет возвращен в состав Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее заявление Зеленского прозвучало в ходе встречи с крымско-татарскими активистами. Президент заявил, что Киев вернет «и Крым, и людей». Способы достижения этой цели Зеленский не назвал, пишет агентство.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Ряд стран, в том числе Украина, отказываются признавать территорию полуострова российской.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Республика Крым
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