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Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение 

RT на русском 43 минуты назад
Индия запретила международные авиарейсы
Фото: Pixabay
Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение до 15 июля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Соответствующий циркуляр опубликован на странице индийского Управления гражданской авиации в Twitter.
Ограничения не распространяются на международные грузовые рейсы, а также международные пассажирские рейсы, получившие отдельное разрешение.
В пятницу, 26 июня, индийские медики сообщили о рекордных 17 296 случаях инфицирования коронавирусом.
На данный момент в стране выявлено более 490 тыс. инфицированных.
Ранее сообщалось, что ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.
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В мире , ВОЗ , Индия
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