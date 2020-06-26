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Пока вы не уснули: россиян хотят лишить двух праздников 

Сергей Василенок 1 час назад

«Деньги не считают»: Лукашенко обвинил москвичей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорский район республики порассуждал о загородной недвижимости и высказался по поводу цен на жильё в крупных городах страны.

Серебренникова признали виновным

Режиссер Кирилл Серебренников и продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин виновны в хищении около 130 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета России.

Россияне получат новые выплаты

Российские семьи с детьми в возрасте до 16 лет получат в июле единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства России, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Будем бить по рукам": Собянин сделал заявление

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что люди должны добровольно голосовать по поправкам к Конституции. Об этом пишет РИА Новости.

Названа причина срыва солдата на параде

Солдат-срочник начал крушить автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) за несколько минут до парада Победы в Москве, потому что обиделся на исключение из рядов участников торжественного шествия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

У россиян хотят отобрать два выходных

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Ura.ru заявил, что россиянам следует отказаться от празднования Дня независимости России и Дня защитника Отечества.

США применили в Сирии «летающую мясорубку»

U. S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями.

Алибасов попал в психушку

Музыкальный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован в психиатрическую больницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Названы убийцы Захарченко

Бывшего лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко убили старики-разбойники под контролем Службы безопасности Украины (СБУ).

От Ефремова потребовали невероятную сумму

Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, требует компенсацию в размере 100-150 миллионов рублей.

В Харькове сожгли российский флаг

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Представители ряда националистических организаций, запрещенных в России, провели в Харькове пикет у здания офиса партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в ходе которого сожгли российский флаг.
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В мире , Видео , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Михаил Ефремов , Кирилл Серебренников , Сергей Захаров , Сергей Собянин , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Александр Захарченко , Виталий Милонов , Бари Алибасов , Пентагон , СБУ , Госдума , Федеральная служба охраны , Аль-Каида , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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