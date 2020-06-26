Пока вы не уснули: россиян хотят лишить двух праздников 

«Деньги не считают»: Лукашенко обвинил москвичей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорский район республики порассуждал о загородной недвижимости и высказался по поводу цен на жильё в крупных городах страны.
Серебренникова признали виновным
Режиссер Кирилл Серебренников и продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин виновны в хищении около 130 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета России.
Россияне получат новые выплаты
Российские семьи с детьми в возрасте до 16 лет получат в июле единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства России, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Будем бить по рукам": Собянин сделал заявление
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что люди должны добровольно голосовать по поправкам к Конституции. Об этом пишет РИА Новости.
Названа причина срыва солдата на параде
Солдат-срочник начал крушить автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) за несколько минут до парада Победы в Москве, потому что обиделся на исключение из рядов участников торжественного шествия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
У россиян хотят отобрать два выходных
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Ura.ru заявил, что россиянам следует отказаться от празднования Дня независимости России и Дня защитника Отечества.
США применили в Сирии «летающую мясорубку»
U. S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями.
Алибасов попал в психушку
Музыкальный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован в психиатрическую больницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Названы убийцы Захарченко
Бывшего лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко убили старики-разбойники под контролем Службы безопасности Украины (СБУ).
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, требует компенсацию в размере 100-150 миллионов рублей.
В Харькове сожгли российский флаг
Представители ряда националистических организаций, запрещенных в России, провели в Харькове пикет у здания офиса партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", в ходе которого сожгли российский флаг.