Раскрыта тайна тату «Россия» у полицейского США 

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия» на предплечье, замеченного во время акций протеста в США.
Как пишет «Лента.ру», личность полицейского рассекретил один из пользователей «ВКонтакте».
Полицейским оказался житель Хьюстона Майкл Аскью, женатый на уроженке Хабаровска. Кроме слова «Россия» на руке Аскью выбито слово «Хабаровск».
Американец служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете. В качестве обложки профиля Аскью в Facebook уже восемь лет стоит фото Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.
В записях, посвященных жене, полицейский использует русские слова. В частности, он называет супругу malishka.
Как писал «Рамблер», в начале июня у одного из полицейских, обеспечивающих порядок на проходящих в Хьюстоне протестах, заметили татуировку со словом «Россия». Фотографию, на которой полицейский приветствует участника акции, разместил в Twitter американский журналист Стив Кэмпион. Фото стало вирусным, американские пользователи Reddit даже предположили, что полицейский — агент российского президента Владимира Путина.