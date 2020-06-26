Раскрыта тайна тату «Россия» у полицейского США 

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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия» на предплечье, замеченного во время акций протеста в США

Как пишет «Лента.ру», личность полицейского рассекретил один из пользователей «ВКонтакте».

Полицейским оказался житель Хьюстона Майкл Аскью, женатый на уроженке Хабаровска . Кроме слова «Россия» на руке Аскью выбито слово «Хабаровск».

Американец служил механиком в Армии США, учился в колледже и университете. В качестве обложки профиля Аскью в Facebook уже восемь лет стоит фото Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.

В записях, посвященных жене, полицейский использует русские слова. В частности, он называет супругу malishka.