Лукашенко рассказал, что ему понравилось на Параде

Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился впечатлениями от парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на котором побывал вместе со своими сыновьями.

Во время общения с коллективом «Беларуськалия» Лукашенко похвалил российскую сторону за то, что парад всё-таки состоялся.

Несмотря на сложную обстановку российская сторона очень неплохо подготовила парад. При этих условиях они очень большие молодцы, — цитирует президента Белоруссии агентство БелТА.

Лукашенко также рассказал о своём самом ярком впечатлении от торжеств. По его словам, это проход по кремлёвской брусчатке роты почётного караула Белоруссии.

Там я был не один: там была рота почётного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почётного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы, очень трудолюбивые ребята. Когда шла рота почётного караула, я, конечно, встал и те, кто были со мной, тоже и порадовался за наших ребят. Вот это мои самые яркие впечатления, — отметил Лукашенко.

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Ранее Лукашенко получил приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.

Как писал NEWS.ru, Лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться 30 июня в Ржеве (Тверская область). Они планируют побывать на открытии памятника советским воинам.