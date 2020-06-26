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Лукашенко похвалил россиян за Парад Победы в Москве 

News.ru и ещё 6 59 минут назад
Лукашенко рассказал, что ему понравилось на Параде
Фото: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился впечатлениями от парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на котором побывал вместе со своими сыновьями.
Во время общения с коллективом «Беларуськалия» Лукашенко похвалил российскую сторону за то, что парад всё-таки состоялся.
Несмотря на сложную обстановку российская сторона очень неплохо подготовила парад. При этих условиях они очень большие молодцы, — цитирует президента Белоруссии агентство БелТА.
Лукашенко также рассказал о своём самом ярком впечатлении от торжеств. По его словам, это проход по кремлёвской брусчатке роты почётного караула Белоруссии.
Там я был не один: там была рота почётного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почётного караула, поддерживаю их: красавцы, лучшие белорусы, очень трудолюбивые ребята. Когда шла рота почётного караула, я, конечно, встал и те, кто были со мной, тоже и порадовался за наших ребят. Вот это мои самые яркие впечатления, — отметил Лукашенко.
В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.
Ранее Лукашенко получил приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
Как писал NEWS.ru, Лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться 30 июня в Ржеве (Тверская область). Они планируют побывать на открытии памятника советским воинам.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Москва
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