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В Бразилии число заражений COVID-19 превысило 1,3 миллиона 

РИА Новости и ещё 3 22 минуты назад
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 1,3 миллиона, свыше 57 тысяч человек скончались, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 313 667 случаев заражения и 57 070 смертельных исходов.
Сообщается, что за последние 24 часа в стране выявили 38 693 новых случая заражения, еще 1109 пациентов с COVID-19 скончались.
Согласно информации министерства здравоохранения, после заражения выздоровели более 715 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Минздрав РФ , ВОЗ , Бразилия
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