Лукашенко анонсировал новую конституцию Белоруссии 

Заявление белорусского президента прозвучало на встрече с работниками компании «Беларуськалий». Лукашенко подчеркнул, что поправки в Конституцию страны могут быть внесены уже в ближайшие пару лет. При этом он отметил, что на его утверждение уже были представлены несколько вариантов главного документа страны, которые, по его мнению, «не годятся».

«Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать», — подчеркнул Лукашенко.

По словам главы государства, до утверждения новой Конституции планируется «передача полномочий вниз». Большей властью президент Белоруссии собирается наделить председателей райисполкомов, губернаторов и других представителей муниципалитетов.

Как сообщал «Рамблер», с 25 июня в России началось голосование по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию РФ, в том числе и электронное. Оно продлится до 1 июля.