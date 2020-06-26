Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко анонсировал новую конституцию Белоруссии 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Лукашенко анонсировал новую конституцию Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране в ближайшие несколько лет будет разработан проект новой Конституции, сообщает ТАСС.
Заявление белорусского президента прозвучало на встрече с работниками компании «Беларуськалий». Лукашенко подчеркнул, что поправки в Конституцию страны могут быть внесены уже в ближайшие пару лет. При этом он отметил, что на его утверждение уже были представлены несколько вариантов главного документа страны, которые, по его мнению, «не годятся».
«Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать», — подчеркнул Лукашенко.
По словам главы государства, до утверждения новой Конституции планируется «передача полномочий вниз». Большей властью президент Белоруссии собирается наделить председателей райисполкомов, губернаторов и других представителей муниципалитетов.
Как сообщал «Рамблер», с 25 июня в России началось голосование по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию РФ, в том числе и электронное. Оно продлится до 1 июля.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
Комментарии 6
В мире , Новости Москвы , Общество , Политика , СНГ , Шоу-бизнес , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение