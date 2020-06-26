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Зеленский пообещал «поднять в Крыму татарский флаг» 

РИА Новости Крым и ещё 1 36 минут назад
Зеленский пообещал «поднять в Крыму татарский флаг»
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область, граничащую с Крымом, заявил, что "поднимет на полуострове татарский флаг". Об этом сообщает УНИАН.
Во время визита на юг Украины Владимир Зеленский получил из рук активистов крымско-татарский флаг, который и вознамерился поднять над Крымом.
"Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день смотреть и помнить про Крым. Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим сумасшедше", — заявил Владимир Зеленский.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, до этого Владимир Зеленский выступал с инициативой "создать международную площадку для обсуждения крымского вопроса". В частности, он заявил, что в Минском процессе вопрос Крыма не поднимается, и "это не справедливо". Он также подчеркнул, что сейчас "Крыма мало в информационном пространстве".
В начале июня Владимир Зеленский заявил, что "через несколько лет российскому народу будет стыдно из-за Крыма". По его мнению, "без возвращения полуострова не будет единства".
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Республика Крым
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