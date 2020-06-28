Европу шокировало новое открытие о коронавирусе

В образцах сточных вод Барселоны, взятых еще в марте 2019 года, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, пишет La Vanguardia со ссылкой на ресурс medRxiv, где опубликованы предварительные результаты исследований.

Анализ образцов сточных вод был взят еще 12 марта 2019 года года на очистных сооружениях города Эль-Прат-де-Льобрегат . В них нашли генетический материал вируса, вызывающего болезнь COVID-19, передает RT текст статьи испанского издания.

Эти данные указывают на самую раннюю дату обнаружения коронавируса, однако они должны быть еще выверены научным сообществом.

Пока самой ранней датой выявления коронавируса считался ноябрь 2019 года — его обнаружили в образцах сточных вод в Италии.

Барселонская находка говорит о том, что вирус незаметно циркулировал последние несколько месяцев до начала эпидемии в Ухане. Профессор микробиологии из Университета Барселоны Роса Пинто отмечает, что вирус вряд ли зародился в Ухани, но пандемия стартовала именно оттуда.

При этом с учетом, что остатки вируса нашли в образцах на очистных сооружениях, во время первого появления коронавируса в Барселоне он поразил довольно большое количество людей. Однако вирус не укоренился — в образцах сточных вод с сентября по декабрь 2019 года никаких его следов уже не было. Вновь его следы обнаружили лишь в образцах, взятых после 15 января 2020 года. Затем количество вируса в сточных водах с очистительных сооружений в Эль-Прат-де-Льобрегат постоянно росло, и так продолжалось до начала апреля.

18 мая следов коронавируса в сточных водах очистительных сооружений обнаружить уже не удалось.

Ранее польские и британские ученых проверили коронавирус на выживаемость в реках и озерах и пришли к выводу, что вирус может сохранять свою активность в таких условиях в течение 25 дней.