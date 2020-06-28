Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе 

В образцах сточных вод Барселоны, взятых ещё в марте 2019 года, нашли коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится в работе ученых Барселонского университета, опубликованной на портале medRxiv . Ученые считают, что врачи целый год ошибочно диагностировали грипп у пациентов с COVID-19.

Анализ образцов сточных вод, взятых и замороженных 12 марта 2019 года на очистных сооружениях, показал, что в них есть генетический материал нового коронавируса. Это означает, что вирус незаметно циркулировал несколько месяцев до начала эпидемии в Ухане.

«SARS-CoV-2 был обнаружен в канализационных сточных водах Барселоны задолго до объявления первого случая COVID-19. Это указывает на наличие инфекции среди населения до того, как был зарегистрирован первый импортированный случай», — заявили исследователи.

Вирусологи проанализировали образцы, взятые в период с января 2018 года по декабрь 2019 года.

«Все образцы были отрицательными на наличие геномов SARS-CoV-2, за исключением образцов от 12 марта 2019 года, где уровни SARS-CoV-2 были очень низкими, но явно положительными», — сообщают исследователи.

Ученые говорят, что врачи, скорее всего, ставили неверные диагнозы, а каталонцы болели COVID-19 уже в 2019 году.

«Инфицированным COVID-19 могли ошибочно поставить диагноз грипп при первичной медицинской помощи, что способствовало передаче инфекции», — заявил Альберт Бош, президент Испанского общества вирусологов.

Исследователи пришли к выводу, что вирус сохраняется в экскрементах человека, поэтому регулярные пробы сточных вод позволят контролировать эпидемиологическую обстановку. Хотя COVID-19 является респираторным заболеванием, было показано, что большое количество генома коронавируса присутствует в кале, который впоследствии попадает в сточные воды. Это обстоятельство делает тесты сточных вод потенциальным инструментом раннего предупреждения циркуляции вируса, особенно с учетом большого количества бессимптомных заразных пациентов.

«В случае Барселоны обнаружение распространения SARS-CoV-2 за месяц позволило бы улучшить нашу реакцию на пандемию», — подытожил Альберт Бош.