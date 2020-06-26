В Японии заявили о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына 

Как писал «Рамблер», ранее глава КНДР Ким Чен Ын пропустил ряд официальных мероприятий. В СМИ появилась информация о том, что северокорейский лидер серьезно болен и перенес операцию на сердце.

Однако позднее Ким Чен Ын выступил по радио, а затем принял участие в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений.

Министр обороны Японии Таро Коно отметил, что Ким Чен Ын соблюдает социальную дистанцию из-за коронавируса и обратил внимание на «довольно странное движение» в стране.

Коно также указал на обострение взаимоотношений КНДР и Южной Кореи, пояснив, что оно может быть связано с отвлечением внимания от плохого урожая и проблем со здоровьем у Ким Чен Ына.