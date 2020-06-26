После того, как российские власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, может быть возобновлено международное авиасообщение, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Это, по его словам, может произойти уже в июле, сообщает РИА Новости.
Дитрих подчеркнул, что ранее предполагал, что международные авиарейсы могут стать доступными россиянам в июле.
«Надежда ещё жива», — отметил министр.
По его словам, перед тем, как «выпускать» россиян в «бескрайние просторы мирового воздушного океана», следует убедиться, что авиаперевозки внутри страны абсолютно безопасны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Ассоциации туроператоров России заявили, что возобновление международного авиасообщения может состояться уже 15 июля. В первую очередь, по словам экспертов, речь идет о рейсах в страны СНГ. Однако уже с 1 августа якобы запланированы авиаперевозки в ещё 7 стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.