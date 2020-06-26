Все новости на карте

После того, как российские власти убедятся в безопасности авиаперевозок внутри страны, может быть возобновлено международное авиасообщение, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих . Это, по его словам, может произойти уже в июле, сообщает РИА Новости.

Дитрих подчеркнул, что ранее предполагал, что международные авиарейсы могут стать доступными россиянам в июле.

«Надежда ещё жива», — отметил министр.

По его словам, перед тем, как «выпускать» россиян в «бескрайние просторы мирового воздушного океана», следует убедиться, что авиаперевозки внутри страны абсолютно безопасны.