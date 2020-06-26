В Белоруссии заявили о силе режима Лукашенко 

Правящая ныне в Белоруссии власть сильна, и у нее все под контролем, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Макея, те внешние и внутренние силы, полагающие, что белорусская власть при президенте Александре Лукашенко слаба, ошибаются. Он напомнил о президентских выборах в Белоруссии 2010 года, когда «тоже все думали, что режим слаб, а сейчас еще более слаб».

Министр заверил, что «режим силен, спокоен и мы уверены в том, что ситуация будет под контролем».

Ранее в белорусских Telegram-канала стали появляться анонимные фотографии с антиправительственными лозунгами, сделанные якобы сотрудниками силовых ведомств на фоне их служебных документов или формы. Президент Александр Лукашенко назвал их фейками и призвал «людям разъяснять, что происходит».

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Два соперника действующего главы государства, блогер Сергей Тихановский и экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, были арестованы, что вызвало акции протеста. Александр Лукашенко утверждал, что белорусским спецслужбам удалось сорвать майдан и на кону стоит независимость республики.