Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева

Сын Никиты Хрущева умер в США от выстрела в голову, сообщают власти штата Род-Айленд. По официальной версии, смерть не была насильственной. При этом вдова Сергея Хрущева заявила, что ее супруг скончался от старости: последние два года он болел, у сына генсека «ушла сила».

Глава пресс-службы департамента здравоохранения Род-Айленда Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — Сергея — стало огнестрельное ранение в голову. Слова чиновника передает ТАСС.

«Причиной смерти было огнестрельное ранение в голову. Мы можем говорить только о причине смерти, что касается мотивов, то это может быть вопрос к полиции. Речь не идет о преступлении», — подчеркнул Уэнделкен.

При этом вдова скончавшегося, Валентина Голенко, опровергла сообщения СМИ об огнестрельном ранении как причине смерти Хрущева-младшего.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в [медицинском] заключении, — от старости», — заявила она РИА «Новостям».

По словам Голенко, ее муж последние два года жизни болел.

«У него ушла сила… Раз — и все», — сообщила она ранее сайту kp.ru.

Неизвестно, совершил ли сын советского первого секретаря самоубийство, или же речь идет о несчастном случае. Сергею Никитичу Хрущеву было 84 года, о его смерти стало известно 19 июня. Он родился в Москве в 1935 году. Будучи молодым человеком, он сопровождал своего отца в турне по США. В 1963 году Сергей Хрущев был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии.

В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в Америку — там он читал лекции по истории «холодной войны» в Университете Брауна (входит в престижное объединение Лиги Плюща — «Газета.Ru»). Впоследствии получил гражданство США.

В 2017 году доктор технических наук Сергей Хрущев заявил, что СССР и Российская Федерация не сравнятся по своим возможностям с силами «объединенного Запада». Как сообщало издание Las Vegas Sun, сын советского генсека выступил с лекцией в Музее ядерных испытаний Лас-Вегаса в штате Невада.

В своей лекции Хрущев-младший заявил, что знаменитые слова его отца «мы вас похороним», адресованные западным державам, была на самом деле «лишь попыткой скрыть истинные слабости СССР». Россия, по словам сына генсека, «никогда не была, в том числе и сегодня, даже близка по своей мощи к силам объединенного Запада». США в период «холодной войны» действовали в качестве «мирового жандарма», добавил доктор Хрущев, что же до СССР, то советское государство старалось «не показывать слабость и испуг».

В ходе лекции Сергей Хрущев заявил также, что аналогичная тенденция проявлялась в ходе Карибского ракетного кризиса 1962 года в виде отказа советского руководства от предложения тогдашнего американского президента Джона Кеннеди отправить на Луну совместную миссию. Причиной тому послужил страх Никиты Хрущева — генсек боялся, что американские шпионы узнают «о недостатках космической программы СССР».

«Действительно, мой отец боялся, что это продемонстрирует то, насколько мы слабы», — рассказал Сергей Хрущев в музее в Вегасе.

Развязка «холодной войны» показала «разницу культур и ценностей» между СССР и США, уверен Хрущев-младший. Михаил Горбачев «надеялся на установление дружеских и союзнических» отношений с Соединенными Штатами. Рональд Рейган , напротив, считал, что США «выиграли войну», добавил сын генсека.

Сергей Хрущев также выразил сомнения в правовом характере современного российского государства.

«Основой для демократии является верховенство права. Есть много вопросов к тому, насколько оно поддерживается сейчас в России», — сказал Хрущев-младший.

По мнению сына главы советского государства, залогом и секретом мирного сосуществования России и США стала «взаимная демонстрация уважения и благопристойности».