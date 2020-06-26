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Слушания по делу MH17 отложили до 3 июля 

ТАСС и ещё 12 33 минуты назад
Слушания по делу MH17 отложили
Фото: РИА Новости
Слушания по делу о крушении Boeing на Украине отложены до 3 июля. Об этом сообщил в пятницу на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.
"Мы объявим о наших решениях по поводу требований, запросов и предложений, сделанных в ходе данных слушаний, — сказал он. — Надеюсь, что нам удастся принять все решения".
"Но если суд поймет, что не может быть полностью готов к 3 июля, тогда по делу [россиянина Олега] Пулатова могут быть проведены отдельные слушания, — добавил Стейнхейс. — Мы сообщим, если в этом будет необходимость".
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В мире , Украина , Boeing
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