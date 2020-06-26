Слушания по делу MH17 отложили

Слушания по делу о крушении Boeing на Украине отложены до 3 июля. Об этом сообщил в пятницу на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.
"Мы объявим о наших решениях по поводу требований, запросов и предложений, сделанных в ходе данных слушаний, — сказал он. — Надеюсь, что нам удастся принять все решения".
"Но если суд поймет, что не может быть полностью готов к 3 июля, тогда по делу [россиянина Олега] Пулатова могут быть проведены отдельные слушания, — добавил Стейнхейс. — Мы сообщим, если в этом будет необходимость".