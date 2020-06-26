В Белоруссии завели дела на четырех блогеров 

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Белоруссии завели уголовные дела на четырех блогеров, сообщает правозащитный центр «Весна».

Речь идет об администраторе Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоре Лосике, блогере из Слуцка Владимире Неронском, блогере YouTube-канала MozgON Владимире Цыгановиче и брестском блогере Сергее Петрухине.

Неронский и Петрухин проходят по делу бывшего участника президентской гонки Сергея Тихановского. Их подозревают в грубом нарушении общественного порядка при сборе подписей за Светлану Тихоновскую 29 мая в Гродно. Неронскому также вменяют оскорбление представителя власти — председателя Слуцкого райисполкома.

Лосика обвиняют в организации массовых беспорядков, статья Цыгановича неизвестна.