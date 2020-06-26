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Украина побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом 

Lenta.ru 41 минуту назад
Украина побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает «Громадське» со ссылкой на Центр общественного здоровья министерства здравоохранения.
Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 41 117 человек, прирост за сутки составил 1 109 случаев инфицирования.
С начала пандемии скончались 1 086 пациентов. За сутки зафиксировали 19 летальных случаев. Всего выздоровели 17 758 человек.
25 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна будет жить с карантинными ограничениями до тех пор, пока в мире не разработают лекарство от коронавируса. Он подчеркнул, что основная цель властей сейчас — довести Украину с наименьшими потерями до этого момента. «Ситуация значительно ухудшается. Причина — люди перестали соблюдать карантин», — сказал Шмыгаль.
Правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.
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В мире , Минздрав РФ , Правительство Украины
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