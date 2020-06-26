«Мы облажаемся и это ужасно»

Противостояние демократов и республиканцев в конгрессе мешает провести реформу полиции в США , чего требуют тысячи протестующих по всей стране. Несогласие сторон по ключевым вопросам обостряется из-за внутренних споров, лишая законодателей возможности найти компромисс. Вместо создания двухпартийной инициативы, они пытаются продвинуть собственные проекты, тем самым все дальше оттягивая решения проблемы. Как партийные разборки американских законодателей срывают важнейшую реформу — в материале «Газеты.Ru».

Палата представителей конгресса США полного состава одобрила разработанный демократами законопроект о реформе полиции. Документ поддержали 236 законодателей, против высказались 181. Голосование продемонстрировало практически полное разделение по партийной линии: «за» выступали представители Демократической партии , а против — республиканцы.

Законопроект фактически стал ответом законодателей на продолжительные массовые демонстрации в крупных городах США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В частности, документ запрещает сотрудникам правоохранительных органов применять удушающие приемы — от одного из них и погиб мужчина. При этом законопроект также предполагает создание базы данных для отслеживания неправомерных действий полицейских и устанавливает ряд запретов на выдачу ордеров, позволяющих им вламываться в дом подозреваемых без предупреждения.

Последний аспект документа — это ответ на гибель специалиста по неотложной помощи Бреонны Тейлор. 26-летняя афроамериканка была застрелена в своем собственном доме полицейскими, считавшими, что они совершают налет на наркопритон.

В целом законопроект направлен на повышение ответственности полицейских, в том числе за совершение актов насилия и произвола по отношению к подозреваемым в том или ином преступлении.

После утверждения документа в палате представителей, он направляется на рассмотрение сената. Однако пока особых перспектив принятия поправок не прослеживается. Причиной тому — партийное противостояние внутри конгресса. Если в палате представителей документ прошел спокойно, так как большинство в ней занимают демократы, то в сенате больше всего законодателей представляют Республиканскую партию — противников предложенных изменений.

Ситуация с протестами в США с самого начала стала предметом споров между политическими оппонентами по обе стороны баррикад.

Республиканцы зачастую придерживаются позиции президента Дональда Трампа , который не слишком положительно относится к любым предложениям демократов.

К примеру, пока палата представителей готовила законопроект с изменениями, глава Белого дома успел подписать указ о реформе полиции. Приоритетное внимание в нем уделялось выделению федеральных грантов на подготовку полицейских, дабы поощрить использование стражами порядка практики мирного разрешения конфликтов. Также в реформу включено рассмотрение жалоб на применение полицейскими силы и ужесточение проверки людей, желающих работать в правоохранительных органах.

Как пишет Politico, законодательная работа конгресса по столь необходимым изменения правоохранительных органов, в особенности при столь явном запросе со стороны общественности, фактически застопорилась из-за постоянных споров.

Демократы и республиканцы впустую тратят энергию, тем самым сводя на нет законодательную работу по документу, отмечает обозреватель издания Джон Бреснахан.

Сенат до сих пор не определился по дате начала обсуждения законопроекта, уделяя больше внимания внутренним дрязгам с демократами.

При этом в разгар пандемии коронавируса конгресс показал пример вполне слаженной работы — законодатели в кратчайший срок одобрили выделение триллионов долларов для поддержания экономики во время эпидемии. Впрочем, в тот момент также не обошлось без взаимных обвинений и споров: демократы осуждали Трампа за замедленную реакцию на пандемию, а республиканцы всячески защищали президента.

Тем не менее, в настоящее время возможность для компромисса практически не просматривается. Как говорил конгрессмен-республиканец Патрик Макгенри, разговоры между законодателями фактическим сошли на нет, что делает принятие двухпартийного закона нереальным.

«В год президентских выборов, хаоса в экономике и кризиса в области здравоохранения, мы не можем быть физически друг с другом, чтобы что-то решить. Это может привести к тому, что мы облажаемся и это ужасно», — считает политик.

Дело в том, что каждая партия составила свой собственный законопроект и отказывается вносить поправки в инициативы друг друга, лишая их столь необходимого обсуждения. В подобных условиях документ демократов вряд ли сможет преодолеть барьер в виде сената, а разрабатываемая республиканцами инициатива не пройдет даже через палату представителей.

При этом в целом документы сторон имеют много схожих моментов. В частности, республиканцы и демократы настаивают на более частом использовании нательных камер сотрудниками полиции, объявляют самосуд федеральным преступлением, расширяют подготовку полицейских и объем данных, которые собирают департаменты.

Главной камнем преткновения между сторонами является тема условного иммунитета — правовой доктрины, осложняющей подачу исков против полиции в случаях, когда люди считают, что их гражданские права были нарушены. Демократы хотят отменить условный иммунитет, но против этого выступают лидеры республиканцев. Белый дом и вовсе считает инициативу неприемлемой.

К тому же, в демократическом проекте нет положений об ужесточении наказаний для полицейских, подавших ложный рапорт. Эту инициативу республиканцы считают достаточно важной, поэтому и дополнили ей свой собственной законопроект.

Впрочем, усилия обоих сторон опять-таки теряются, так как вместо разработки совместной инициативы с учетом общих требований, они занимаются своими собственными законопроектами — упуская момент поиска компромиссного решения.

Причин для столь сильных противоречий достаточно. С точки зрения демократов во всем виноват Трамп, якобы окончательно разделивший США на два лагеря. Однако ряд западных СМИ указывает, что проблемой в данном случае выступает несогласие между верхушками партий, что подмечают их рядовые члены.

К примеру, конгрессмен-демократ Дин Филлипс сетовал на то, что лидеры обеих сторон не стремятся к консенсусу, убивая надежду на формирование двухпартийного решения. По его мнению, слишком часто конгресс идет в противоположном направлении. Похожего мнения придерживается сенатор-республиканец Майк Браун . Он уверен, что «с конгрессом что-то не так» и проблема развивается уже достаточно длительный период времени.

Тупик в конгрессе по реформированию полиции может лишь усугубить ситуацию в США, где протесты по большей части перешли в мирное русло, утратив свой насильственный окрас. Согласно июньскому опросу Associated Press-NORC, более 90% респондентов считают необходимым реформирование полиции, против изменений выступают лишь 5% американцев.

Отсутствие конкретных действий законодателей и правительства, на подобный запрос общества может привести к новой вспышке беспорядков. Это станет очередным крупным ударом для страны, которая пытается восстановить экономику и сражается с вспышкой заболеваемости коронавируса.