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Порошенко заговорил о скором возвращении Крыма Украине 

Павел Тиунов и ещё 1 50 минут назад
Порошенко заявил о скором возвращении Крыма Украине
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что экономический кризис в России, вызванный падением цен на нефть, может способствовать «возвращению» Крыма Украине. Политик предположил, что в сложившихся условиях содержать полуостров российским властям будет «не по карману».
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Лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко отметил, что на фоне кризиса в России Украина способна укрепить международную солидарность, под давлением которой Москва будет вынуждена «уйти из Крыма». У Кремля, по мнению политика, не хватит денег, чтобы содержать полуостров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условия, при которых «возвращение» Крыма наиболее вероятно.
Дипломат уверяет, что «вернуть» полуостров можно, если продолжать давить на Россию при помощи санкций, а также если большинство крымчан заявит о своем желании «вернуться» в состав Украины.
Комментируя высказывание главы украинского МИД, депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что жители Крыма не захотят «возвращаться» в чужую страну, поскольку Россия — их историческая родина.
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В мире , Юрий Гемпель , Павел Климкин , Петр Порошенко , МИД , Республика Крым
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