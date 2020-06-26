Порошенко заявил о скором возвращении Крыма Украине

Петр Порошенко в Бывший президент Украины эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что экономический кризис в России , вызванный падением цен на нефть, может способствовать «возвращению» Крыма Украине. Политик предположил, что в сложившихся условиях содержать полуостров российским властям будет «не по карману».

Лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко отметил, что на фоне кризиса в России Украина способна укрепить международную солидарность, под давлением которой Москва будет вынуждена «уйти из Крыма». У Кремля, по мнению политика, не хватит денег, чтобы содержать полуостров.

Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал условия, при которых «возвращение» Крыма наиболее вероятно.

Дипломат уверяет, что «вернуть» полуостров можно, если продолжать давить на Россию при помощи санкций, а также если большинство крымчан заявит о своем желании «вернуться» в состав Украины.