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Мадонна назвала Трампа «нацистом-социопатом» 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Мадонна обругала Трампа
Фото: РИА Новости
Мадонна назвала президента США Дональда Трампа «нацистом-социопатом» за его предложение приостановить тестирование жителей Америки на коронавирус.
Певица уверена, что это не лучший способ остановить рост числа заболевших в США. По словам Мадонны, сокращение тестов приведет лишь к более быстрому распространению коронавирусной инфекции по стране. Также артистке не понравился призыв президента сажать в тюрьму на год за сжигание американского флага.
«Трамп расстроен осквернением изображения Джорджа Вашингтона, хотя тот долгие годы являлся рабовладельцем», — написала Мадонна в своем инстаграм-аккаунте. Напомним, что недавно она участвовала в марше в защиту прав чернокожих граждан, несмотря на то, что в тот момент могла передвигаться только с помощью костылей.
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В мире , Шоу-бизнес , Джордж Вашингтон , Дональд Трамп , Мадонна , США
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