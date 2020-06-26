Мадонна обругала Трампа

Мадонна назвала президента США Дональда Трампа «нацистом-социопатом» за его предложение приостановить тестирование жителей Америки на коронавирус.

Певица уверена, что это не лучший способ остановить рост числа заболевших в США. По словам Мадонны, сокращение тестов приведет лишь к более быстрому распространению коронавирусной инфекции по стране. Также артистке не понравился призыв президента сажать в тюрьму на год за сжигание американского флага.