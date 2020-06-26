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Украинцев захотели лишить конституционных прав 

Lenta.ru 1 час назад
Украинцев захотели лишить конституционных прав
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
На Украине разработан законопроект «О риелторской деятельности», предусматривающий запрет на отчуждение имущества граждан без обращения к риелторам. Об этом сообщает интернет-издание «Гордон» со ссылкой на адвоката Юрия Брикайло.
В Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) страны заявили, что документ ограничивает конституционные права людей на распоряжение своей собственностью. «Ассоциация видит в положениях предложенного законопроекта ограничение прав граждан Украины на распоряжение своей собственностью, которые гарантированы Конституцией Украины. Также предложенные нормы содержат коррупционные факторы и риски», — отметили риелторы.
«После вступления в силу закона владелец квартиры, земельного участка или дома не сможет заключить соглашение об отчуждении своего имущества или передачи его в аренду без обращения к риелтору», — подчеркнул Юрий Брикайло.
По информации издания, законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде 9 июня, не обсуждался с участниками рынка недвижимости и стал для них неожиданностью. Помимо нормы об обязательном привлечении к сделкам риелторов, он предусматривает введение лицензирования для брокеров по недвижимости. Кроме того, предполагается создание реестра, содержащего данные о специалистах и объектах недвижимости.
Для работающих без риелторских свидетельств украинские законодатели планируют ввести штрафы в размере от 8,5 тысячи до 34 тысяч гривен (22-88 тысяч рублей).
Ранее в июне стало известно, что украинское правительство планирует снизить ставки по ипотечным кредитам до 5-7 процентов годовых. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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Комментарии 1
В мире , Правительство Украины , Верховная Рада
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