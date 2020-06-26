Япония выразила новое представление РФ из-за Курил

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Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу.

По его словам, представление было сделано 17 июня из за того, что эта геологоразведка не совпадает с позицией японской стороны по четырем северным островам.

"Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора", — сказал Суга.

Отмечается, что работы ведутся в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами.

Ранее Москва сообщила Японии о их проведении. Сами работы продлятся три месяца.