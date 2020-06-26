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Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил 

Газета.Ru и ещё 1 24 минуты назад
Япония выразила новое представление РФ из-за Курил
Фото: РИА Новости
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу.
По его словам, представление было сделано 17 июня из за того, что эта геологоразведка не совпадает с позицией японской стороны по четырем северным островам.
"Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора", — сказал Суга.
Отмечается, что работы ведутся в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами.
Ранее Москва сообщила Японии о их проведении. Сами работы продлятся три месяца.
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В мире , Политика , Япония
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