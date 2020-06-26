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Япония предъявила претензии России из-за Курил 

Артём Кульша и ещё 4 25 минут назад
Япония выразила новое представление РФ из-за Курил
Фото: РИА Новости
Власти Японии сделали представление властям России в связи с исследованием в районе южной группы островов Курильского архипелага. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что российские геологи намерены провести исследование в Охотском море, в том числе в районе южной группы островов Курильского архипелага.
Сегодня Суга провел пресс-конференцию. В ходе нее он назвал подобное исследование неприемлемым и не соответствующим позиции Японии относительно островов Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир. В данной связи Кабинет министров направил представление России.
«Правительство Японии всегда пристально наблюдает за действиями России вокруг четырех северных островов», — подчеркнул генсек.
В посольстве России в Японии сообщили, что японские власти недовольны тем, что маршрут следования исследовательского судна якобы проходит через эксклюзивную экономическую зону Японии. Там подчеркнули, что упомянутые территории находятся под суверенитетом России на законных основаниях.
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В мире , Политика , Япония
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