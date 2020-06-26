Саакашвили раскрыл причину превосходства РФ над Украиной

Саакашвили признал, что в настоящее время Россия имеет превосходство над Украиной: в частности, по его словам, РФ выстроила более эффективную налоговую систему, а также занимает лидирующие позиции в вопросе дерегуляции экономики.

Последнее обстоятельство, заявил Саакашвили, его расстраивает сильнее всего, поскольку российские власти сегодня намного успешнее взаимодействуют с бизнесом, нежели украинские чиновники.

«Они выигрывают у нас войну на фронте реформ — ребята, это было главным коньком Украины, как?» — выразил недоумение руководитель совета реформ.