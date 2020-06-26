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Саакашвили: «Россия выигрывает у Украины войну» 

Павел Тиунов и ещё 14 49 минут назад
Саакашвили раскрыл причину превосходства РФ над Украиной
Фото: globallookpress.com
Глава украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили в беседе с бизнесменом Игорем Гуменным признал, что Россия выиграла у Украины «войну на фронте реформ». Запись разговора опубликована в YouTube.
Саакашвили признал, что в настоящее время Россия имеет превосходство над Украиной: в частности, по его словам, РФ выстроила более эффективную налоговую систему, а также занимает лидирующие позиции в вопросе дерегуляции экономики.
Последнее обстоятельство, заявил Саакашвили, его расстраивает сильнее всего, поскольку российские власти сегодня намного успешнее взаимодействуют с бизнесом, нежели украинские чиновники.
«Они выигрывают у нас войну на фронте реформ — ребята, это было главным коньком Украины, как?» — выразил недоумение руководитель совета реформ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, почему Михаил Саакашвили отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского стать советником главы государства по вопросам проведения реформ. По словам грузинского политика, советовать — «не его уровень».
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В мире , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
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