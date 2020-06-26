Саакашвили раскрыл причину превосходства РФ над Украиной

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным. Запись доступна на YouTube.

Саакашвили заявил, что российская сторона опережает украинскую в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Он признался, что его это расстраивает.

По словам политика, в России «слушают» бизнес гораздо активнее, чем на Украине. «Они выигрывают у нас войну на фронте реформ — ребята, это было главным коньком Украины, как?» — сказал он.