Трамп назвал Болтона маньяком 

Трамп заявил, что «все считали» Болтона «сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил, давайте сражаться с Россией или Китаем», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Президент США признал, что от Болтона была польза на переговорах: «Мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы».

Однако Болтон «плохо справлялся с работой», он «не был умным и не был сметливым». Трамп «не помнит, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся».