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Трамп назвал Болтона маньяком 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Трамп назвал Болтона маньяком
Фото: Reuters
Экс-советник президента США Джон Болтон — маньяк, который «хотел лишь бомбить людей», заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп заявил, что «все считали» Болтона «сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил, давайте сражаться с Россией или Китаем», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Президент США признал, что от Болтона была польза на переговорах: «Мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы».
Однако Болтон «плохо справлялся с работой», он «не был умным и не был сметливым». Трамп «не помнит, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся».
«Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще. Это многое говорит о человеке», — заявил Трамп.
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В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп , Fox News , ИТАР-ТАСС , США
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