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В США освободят около 60 заключённых из-за коронавируса 

RT на русском и ещё 2 10 минут назад
В США освободят около 60 заключённых из-за коронавируса
Фото: Reuters
Власти американского штата Орегон приняли решение досрочно освободить из тюрем 57 заключённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом говорится в заявлении губернатора Кейт Браун, опубликованном на её сайте.
«Я выдала санкцию на то, чтобы начать процесс смягчения наказания 57 лиц, которые все уязвимы перед заболеванием COVID-19 и не представляют значительной угрозы для общества», — указала она.
Уточняется, что список составлялся по определённым критериям. Так, например, освобождаемые отсидели половину срока лишения свободы, вели себя примерно 12 месяцев и на воле имеют жилье.
В апреле министр юстиции Перу Фернандо Кастаньеда заявил, что власти страны намерены амнистировать около 3 тыс. заключённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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