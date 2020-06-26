В США освободят около 60 заключённых из-за коронавируса 

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Власти американского штата Орегон приняли решение досрочно освободить из тюрем 57 заключённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в заявлении губернатора Кейт Браун, опубликованном на её сайте.

«Я выдала санкцию на то, чтобы начать процесс смягчения наказания 57 лиц, которые все уязвимы перед заболеванием COVID-19 и не представляют значительной угрозы для общества», — указала она.

Уточняется, что список составлялся по определённым критериям. Так, например, освобождаемые отсидели половину срока лишения свободы, вели себя примерно 12 месяцев и на воле имеют жилье.

В апреле министр юстиции Перу Фернандо Кастаньеда заявил, что власти страны намерены амнистировать около 3 тыс. заключённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.