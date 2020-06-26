Украина попросила о помощи НАТО и ЕС

МИД Украины попросило НАТО и Евросоюз предоставить помощь для ликвидации последствий наводнения на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Отмечается, что внешнеполитическое ведомство страны надеется, что западные партнеры окажут поддержку усилиям украинских властей по защите жизни и здоровья граждан и объектов критической инфраструктуры.