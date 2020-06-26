Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США более миллиона «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19 

РИА Новости 16 минут назад
Правительство США выплатило более 1,4 миллиарда долларов "мертвым душам" в качестве компенсаций на фоне распространения коронавируса нового типа, свидетельствует опубликованный в четверг доклад управления по подотчетности правительства.
"Согласно главному инспектору министерства финансов по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 миллиона платежей общей суммой 1,4 миллиарда долларов были направлены умершим", — говорится в докладе.
Его авторы отмечают, что "налоговое управление и министерство финансов "быстро взялись за рассылку 160,4 миллиона платежей в размере 269 миллиардов долларов", но "столкнулись со сложностями при доставке платежей и дополнительными рисками в отношении платежей тем, кто не должен был их получить — умершим или мошенникам".
Авторы доклада выяснили, что из-за спешки отправители компенсаций на первом этапе не сопоставляли данные о потенциальных получателях с базой регистрации умерших, кроме того, юристы налоговой службы не нашли юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, но с тех пор скончался.
В свете произошедших ошибок управление рекомендует налоговой службе "найти недорогие пути оповещения о способе возврата неправильно полученных платежей".
Как сообщает телеканал NBC, ранее родственники сообщали о получении компенсаций за коронавирус на имя скончавшихся членов семьи.
Конгресс США с началом пандемии коронавируса в марте принял пакет экономической помощи в размере 2 триллионов долларов пострадавшим американцам и американским компаниям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии 18
В мире , Видео , Федеральная налоговая служба , Конгресс США , Минфин , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американских подводников подставила женщина
Американских подводников подставила женщина
Для чего Украина закупила американские катера?
Для чего Украина закупила американские катера?
Умер легендарный Йэн Холм
Умер легендарный Йэн Холм
Слушайте новости
Слушайте новости
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение