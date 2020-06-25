ВОЗ предупреждает о новой вспышке коронавируса в Европе 

В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев был зафиксирован рост числа новых случаев коронавируса за семь дней. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает AFP.

По его словам, неутешительная динамика за последние две недели наблюдалась в 30 странах. В 11 из них из-за ускоренного распространения вируса есть риск возобновления эпидемии. Если не остановить начавшийся процесс, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения этих стран «к краю пропасти», заявил Клюге.

Ранее эксперт уже предупреждал о возможности новых вспышек заболевания по мере ослаблений введенных ранее ограничений.

«В некоторых странах Европы этот риск уже стал реальностью», — подчеркнул представитель ВОЗ.

При этом он отметил, что власти Польши, Германии, Испании и Израиля быстро отреагировали на рост числа новых случаев коронавирусной инфекции. По его словам, европейцы стали более ответственно относиться к соблюдению таких мер, как безопасное дистанцирование и ношение масок.

Ранее сообщалось о новой вспышке коронавируса в Пекине. В городе объявили о введении масштабных ограничительных мер.