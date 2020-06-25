Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию 

Очевидец рассказал об инциденте на параде Победы
Задержанию военнослужащего перед началом парада Победы в Москве предшествовала его ссора с сослуживцем. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы.
Россию предупредили об изоляции в ООН
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Россия и Китай будут подвергнуты изоляции в ООН, если продолжат препятствовать принятию резолюции США о продлении запрета на поставку в Иран тяжелого вооружения, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Захвативший монастырь назвал главного врага России
В России должен быть православный царь. Об этом, как сообщает издание «Подъем», заявил схиигумен Сергий Романов.
Новейший «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Российский бронетранспортер К-17 «Бумеранг» задымился, возвращаясь с парада Победы. Видеозапись инцидента была размещена в YouTube-канале агентства РИАМО.
Тарифы ЖКХ вырастут
В России с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги, сообщает агентство «Прайм».
Кремль ответил на обвинения Минска
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Минск не представил никаких доказательств российского вмешательства в процесс выборов в Белоруссии.
Украина объявляет в розыск заходившие в Крым суда
На Украине приняли решение наложить арест на 18 иностранных судов за «нарушение порядка захода в порты Крыма» и намерены объявить их в розыск.
"Людей задерживают на улицах — и правильно"
Задержания людей, которые просто стоят на улице в Белоруссии, — это правильно. Об этом бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил изданию Tribuna.com.
"Запущен процесс по уничтожению Украины"
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что «запущен процесс по уничтожению Украины».
Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину
Коммунальная компания «Жилищник» выплатит компенсацию жене актера Михаила Ефремова Софье Кругликовой по решению суда. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».