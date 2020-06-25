В Европе возрождается коронавирус

Коронавирус возродился в 30 странах Европы из-за ослабления ограничений. Об этом заявил директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА «Новости».

Клюге отметил, что в течение последних семи дней впервые за несколько месяцев в Европе был отмечен рост числа случаев заболевания коронавирусом.

По словам Клюге, системы здравоохранения в 11 странах Европы могут снова оказаться на грани обрушения из-за количества зараженных.

Глава европейского бюро ВОЗ отметил, что власти Польши, Германии, Испании и Израиля сумели оперативно отреагировать на участившиеся случаи заражения, а также похвалил европейцев за более ответственное соблюдение мер предосторожности по сравнению с периодом начала эпидемии.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 9,4 млн человек, число жертв эпидемии превысило 484 тысячи человек.